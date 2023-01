Appello amici di Pezzoli, 'Sanremo ricordi cofondatore Stadio'

(ANSA) - BOLOGNA, 23 GEN - Un tributo-ricordo a Giovanni Pezzoli, ex batterista e cofondatore degli Stadio morto a 70 anni il 29 dicembre, in occasione del prossimo festival di Sanremo: è quanto chiedono i suoi 'friends', che sulla pagina facebook dedicata al musicista hanno pubblicato il testo di una mail da copiare e inviare all'organizzazione e alla Rai.

"Vorremmo poter credere - scrivono in un post che ha ottenuto centinaia di like - che la redazione abbia già programmato un tributo al nostro Giovanni. Ma non siamo così ottimisti… Per questo vi chiediamo, insieme a noi, di bombardare la redazione del Festival all'indirizzo sanremo2023@rai.it".

I fan sollecitano anche un intervento di Gianni Morandi, che affiancherà Amadeus sul palco dell'Ariston: da bolognese a bolognese, dicono, "se fosse lui a omaggiare Giovanni sarebbe perfetto. Due anime belle". Pezzoli, con Gaetano Curreri, Andrea Fornili e Roberto Drovandi, ovvero gli Stadio, ha vinto l'edizione 2016 di Sanremo con il brano 'Un giorno mi dirai'.

Quest'anno è già programmato un omaggio a un altro illustre batterista, Stefano D'Orazio, venuto a mancare nel novembre 2020: lo ricorderanno i suoi Pooh il 7 febbraio, nella reunion prevista in occasione della prima serata del festival. (ANSA).