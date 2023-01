Da Kiefer a Dudamel, artisti 'all'asta' per l'Opéra di Parigi

(ANSA) - MILANO, 21 GEN - L'Opéra di Parigi va all'asta, o meglio, per la prima volta nella sua lunga storia organizza un'asta per raccogliere fondi che serviranno a finanziare i suoi progetti per i giovani, dalle anteprime riservate ai ragazzi ai progetti artistici e culturali, alle promozioni per le famiglie.

In vendita a 'Auction for Action, Bid for Creation', che prevede due sessioni, una online dal 23 al 31 gennaio e una fisica nel grand foyer del teatro il 30 gennaio, ci sono oggetti ed esperienze con un valore minimo di mille euro. Si va da Alpengluehen, opera di Anselm Kiefer con una base d'asta di 160 mila euro, a un viaggio-esperienza nel mondo di Gabrielle Chanel (base 40 mila), dal primo dei cinquanta modelli di Lexus RX in edizione limitata Opéra de Paris (base 80 mila euro) a una giornata nella pelle dell'étoile Hugo Marchand (16 mila) o del direttore musicale Gustavo Dudamel. E poi gioielli (incluso un collier Prada), sette costumi di spettacoli iconici dell'Opéra come Carmen e Il lago dei cigni, Rolex, una bottiglia di Chateau Mouton Rotschield del 2000 (che ha una base d'asta di 16 mila euro), e ancora opere d'arte ed altre esperienze uniche (inclusa una con la Guardia repubblicana).

Tutti gli oggetti e le esperienze dell'asta realizzata dall'Opéra e da Arop, Association pour le Rayonnement de l'Opéra national de Paris con Sotheby's, sono stati offerti dagli stessi artisti (alcune delle opere sono state create appositamente) da gallerie, case di moda e del lusso e partner dell'Opéra. (ANSA).