Lingotto Musica dedica concerto a Gianni Agnelli

(ANSA) - TORINO, 20 GEN - Lingotto Musica dedica il concerto del fenomeno della tastiera Yunchan Lim, vincitore del concorso Van Cliburn 2022, alla memoria dell'Avvocato Giovanni Agnelli nel ventesimo anniversario della scomparsa. Il concerto si terrà il 24 gennaio. Agnelli sarà ricordato in un breve saluto introduttivo del presidente di Lingotto Musica Giuseppe Proto e di Tiziana Nasi, vice presidente della Fondazione Agnelli. La figura di Giovanni Agnelli - sottolinea Lingotto Musica - fu centrale anche nel processo di riconversione in centro polifunzionale dell'ex stabilimento industriale della Fiat e nella conseguente nascita della rassegna de I Concerti del Lingotto firmata da Francesca Gentile Camerana nel neonato Auditorium di Renzo Piano.

In programma tre grandi classici della tecnica pianistica quali le 15 Sinfonie a 3 voci Bwv 787-801 di Bach, le 7 Bagatelle op. 33 e le 15 Variazioni e fuga in mi bemolle maggiore su un tema dell'Eroica op. 35 di Beethoven. (ANSA).