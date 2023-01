Achille Lauro torna in tour, 11 tappe "unplugged"

(ANSA) - ROMA, 20 GEN - Achille Lauro torna sui palchi dei teatri nazionali a gennaio e febbraio con una serie di concerti unplugged, eventi esclusivi in cui il pubblico potrà ascoltare per la prima volta live la performance di Achille Lauro con un arrangiamento del tutto rivisto in chiave acustica, una nuova versione più introspettiva ed essenziale.

Le prime tappe saranno a Roma e Milano e poi Napoli, Bari, Bologna, Torino e Firenze. In tutto 11 appuntamenti in teatro che hanno già registrato diversi sold out, in partenza dall'Auditorium Parco della Musica - Sala Santa Cecilia di Roma (22, 26 gennaio e 17 febbraio) per poi toccare il Teatro degli Arcimboldi di Milano (24 e 25 gennaio e 14 febbraio), il Teatro Augusteo di Napoli (2 febbraio), il Teatro Team di Bari (3 febbraio), l'Europauditoriumdi Bologna (13 febbraio), il Teatro Colosseo di Torino (20 febbraio), il Teatro Verdi di Firenze (23 febbraio).

"Quest'anno mi sono dedicato tantissimo al live.

Questi live Unplugged sono un regalo per il mio pubblico e anche per me. Un momento intimo in cui poter godere della bellezza della musica e delle sue parole" racconta Achille Lauro reduce del successo del tour con l'Orchestra della Magna Grecia e la sua rock band che si è esteso per oltre dieci settimane ai festival e alle arene estive. Achille Lauro sarà accompagnato dalla sua super band di 5 elementi composta dal Maestro Gregorio Calculli (pianoforte, mellotron, chitarra acustica), Marco "Lancs" Lanciotti (batteria, arrangiamenti, direzione musicale), Nicola Iazzi (basso), Riccardo "Kosmos" Castelli (chitarra), Amudi Safa (seconda chitarra) a cui si aggiungerà una nuova preziosissima compagna di viaggio: Sofia Volpiana (violoncello) per rendere lo show musicalmente ancora più suggestivo. (ANSA).