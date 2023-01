Una voce per San Marino, oltre mille iscrizioni da 31 Paesi

(ANSA) - SAN MARINO, 17 GEN - Sono state superate le mille iscrizioni, provenienti da 31 Paesi (dall'Australia al Messico, dagli Stati Uniti a Israele, oltre a Russia e Ucraina e molti Paesi Ue) per la seconda edizione di 'Una voce per San Marino', il festival che premierà il vincitore con la partecipazione al prossimo Eurovision Song Contest come rappresentante della Repubblica del Titano. Per proporre la candidatura non ci sono state limitazioni di cittadinanza o di scelta della lingua nell'interpretazione del brano presentato per il concorso. A febbraio sono previste cinque semifinali - quattro derivanti dalle selezioni e una di ripescaggio - che termineranno con la finalissima del 25 febbraio: lo scorso anno vinse Achille Lauro, 'battuto' poche settimane prima da Mahmood e Blanco al festival di Sanremo.

"In considerazione del successo di partecipazione, immagine e pubblico della prima edizione la segreteria di Stato per il Turismo ha fortemente voluto la conferma del progetto 'Una voce per San Marino' - commenta il segretario di Stato Federico Pedini Amati - La grande novità è rappresentata dall'assenza di categorie, big ed esordienti faranno lo stesso percorso verso l'ultimo atto". (ANSA).