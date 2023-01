Giorgia torna sul palco, Blu Live nei teatri e palasport

(ANSA) - ROMA, 17 GEN - Dal San Carlo al Petruzzelli, dal Regio di Parma all'Opera di Roma passando per i grandi spazi dei palasport e delle arene: dopo l'annuncio del suo ritorno discografico con "Blu", un album vero, in bilico tra emozione e ragione, Giorgia torna sui palchi di tutta Italia con un nuovo tour, "Blu live", che vivrà di due momenti differenti, tra la bellezza dei più prestigiosi teatri lirici e l'apertura dei palasport.

Fuori dai circuiti più battuti e gli schemi preconfezionati del pop, "Blu live - teatri lirici" porterà l'artista nei teatri d'opera in primavera: un viaggio tra i luoghi rinomati della storia della musica, che prenderà il via il prossimo 2 maggio dal Teatro San Carlo di Napoli per attraversare poi tutta la penisola.

"Blu live - palasport" vivrà in autunno delle atmosfere vibranti dei grandi palchi e tra novembre e dicembre sarà nei palasport con partenza dal Mediolanum Forum di Milano il prossimo 7 novembre. (ANSA).