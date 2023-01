Amadeus, i Black Eyed Peas superospiti a Sanremo

I Black Eyed Peas, la boy band hip hop statunitense, superospiti a Sanremo: lo ha annunciato Amadeus al Tg1 delle 13.30. "Mercoledì 8 febbraio faranno ballare e impazzire il teatro Ariston e tutti i telespettatori a casa", ha detto il direttore artistico. "Finalmente - ha detto Amadeu - dopo tre anni Sanremo torna ad ospitare grandi nomi della musica internazionale. Arrivano da Los Angeles, da 25 anni realizzano hit note in tutto il mondo. Parliamo di di 35 milioni di album venduti e 120 milioni di singoli per un gruppo premiato con sei Grammy, gli oscar della musica. Parliamo davvero di un super nome, di un superospite internazionale", ha concluso il direttore artistico, annunciando "un'altra novità" per domani a Viva Rai2! da Fiorello e "un'altra notizia al Tg1 in settimana".