Michele Gamba sul podio del MetOpera, non cerco confronti

(ANSA) - NEW YORK, 09 GEN - Uno dei direttori d'orchestra italiani di nuova generazione debutta al Metropolitan Opera.

Michele Gamba, classe 1983, il 10 gennaio salirà per la prima volta sul podio del teatro newyorkese con 'L'Elisir d'Amore' di Gaetano Donizetti. Dirigerà la produzione (del regista americano Bartlett B. Sher) per un totale di 12 volte tra gennaio ed aprile. Nel cast, tra gli altri, ci saranno anche due italiani, il beneventano Davide Luciano, nel ruolo di Belcore, e il pavese Ambrogio Maestri, nei panni di Dulcamara, entrambi baritono.

"Il Met - ha detto all'ANSA Gamba commentando - è un'istituzione planetaria, uno di quei luoghi leggenda che sono per tutti un punto di riferimento. Sono inoltre entusiasta di salire per la prima volta su questo podio con una delle opere capolavoro di bel canto. Aggiungo anche che dirigerò l'orchestra con la quale ha cantato anche Luciano Pavarotti".

Il giovane maestro milanese, che nel suo curriculum può vantare di essersi diplomato in pianoforte e composizione al Conservatorio 'G. Verdi', perfezionatosi in musica da camera alla Royal Academy di Londra ed infine in direzione d'orchestra all'Accademia Chigiana di Siena ed alla Musikhochschule di Vienna, non nasconde l'emozione e anche un po' di pressione per l'incarico affidatogli ma ha spiegato che salirà sul palco senza cercare il confronto con i grandi maestri che lo hanno preceduto, cercherà semplicemente di essere se stesso. "Il mio approccio - ha detto - sarà quello di fare il mio lavoro senza paragonarmi a giganti del passato o attuali. Non devo dimostrare niente". (ANSA).