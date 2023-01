I grandi live del 2023, dai Coldplay a Springsteen

Dopo un 2022 che ha visto, soprattutto in estate, un'abbuffata di musica dal vivo, il 2023 si annuncia non da meno, grazie anche al ritorno dei grandi eventi live con protagonisti gli artisti stranieri. Stadi e arene da tutto esaurito già ora per Coldplay, Bruce Springsteen, Muse. Ingorgo di palchi che vanno e palchi che vengono con l'immancabile Vasco, con Tiziano Ferro, Ligabue, Marco Mengoni, Ultimo, Zucchero. Insomma, non c'è che l'imbarazzo della scelta, e la fortuna di riuscire a trovare il biglietto per i concerti più ambiti.

Su tutti, forse, i Coldplay, che mancano dal nostro Paese dal 2017: i sei show italiani in programma del Music of the Spheres World Tour sono andati esauriti in un battibaleno.

L'appuntamento è per giugno allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli (il 21 e 22) e a San Siro a Milano (il 25, 26, 28 e 29). Caccia al ticket anche per il ritorno in Italia del Boss (l'ultima volta era stato al Circo Massimo a Roma nel 2016): Bruce Springsteen arriverà già a maggio accompagnato dalla sua E Street Band: il 18 al Parco Urbano Bassani di Ferrara, il 21 nuovamente al Circo Massimo e poi il 25 luglio all'autodromo di Monza.

Unica data per i Red Hot Chili Peppers che portano dal vivo gli ultimi due album usciti nel 2022 "Unlimited Love" e "Return of the Dream Canteen". La rock band sarà protagonista il 2 luglio agli I-Days a Milano. One shot anche per gli Imagine Dragons attesi al Circo Massimo il 5 agosto. E a proposito di band, rivedremo sul palco i Depeche Mode, dopo la morte del tastierista Andrew Fletcher: il loro tour mondiale Memento Mori farà tappa all'Olimpico di Roma il 12 luglio, il 14 luglio a San Siro a Milano e il 16 luglio al Dall'Ara di Bologna. Pronti anche i Muse con l'appuntamento negli stadi di Roma il 18 luglio e di Milano il 22.

Nel lungo elenco, anche Sting con tre date a luglio (Mantova, Nichelino, Roma), i Rammstein (1 luglio allo stadio Euganeo di Padova), Harry Styles il 22 luglio alla RCF Arena di Reggio Emilia, inaugurata nel 2022 e che si animerà durante l'estate 2023 anche grazie agli artisti italiani, come Zucchero che sarà protagonista il 9 e 10 giugno per l'appuntamento con la sua città e per ripercorrere la sua quarantennale carriera. Italiani che scendono "in campo" in gran forze.

Immancabile, come da tradizione, Vasco Rossi che l'anno scorso aveva battezzato il ritorno delle grandi folle post-pandemia con il concerto da 120mila persone a Trento. Il Kom ha prenotato 10 date negli stadi per il Vasco Live 2023 al via il 6 giugno da Bologna (dove si fermerà per quattro sere).

L'estate '23 sarà anche quella che dopo rinvii e cancellazioni vedrà tornare dal vivo Tiziano Ferro, assente causa covid, dal 2017: quattordici date negli stadi, partendo il 7 giugno da Lignano Sabbiadoro, per suonare dal vivo il suo ultimo album "Il mondo è nostro", oltre ai suoi successi. Sembra averci preso gusto anche Marco Mengoni, che dopo essersi tenuto lontano dagli stadi per anni, dopo l'esperienza del 2022, ha deciso di riprovarci anche quest'anno con Marco negli stadi, 7 date al via il 17 giugno da Bibione. Anche Ultimo sembra ormai di casa nei grandi spazi aperti: dopo essere stato il più giovane italiano ad aver fatto un tour negli stadi - primato che ora passerà a Blanco con le due date in programma il 4 luglio a Roma e il 20 a Milano -, torna dal 1 luglio (Lignano Sabbiadoro) con 6 date, tre delle quali all'Olimpico della sua Roma.

Parlando di giovani, non si possono dimenticare i Maneskin, ormai star internazionali che - dopo il bagno di folla al Circo Massimo davanti a 70mila persone - il 20 e 21 luglio si scateneranno all'Olimpico di Roma e il 24 e 25 a San Siro con il Loud Kids tour che li sta portando in tutto il mondo.

Due stadi anche per Ligabue, che dopo aver inaugurato la "sua" RCF Arena di Reggio Emilia, si riprende il 5 luglio Milano e il 14 luglio Roma con il Settantasette singoli tour. Sono invece al debutto, dopo tre anni di grandi successi e palazzetti stracolmi, i Pinguini Tattici Nucleari, che hanno messo in cartellone 10 date, al via il 7 luglio da Venezia, con sold out già registrati per le due date di Milano, per Firenze, Torino, per il primo dei due appuntamenti a Roma. Esordio a data unico all'Olimpico il 9 giugno anche per Gazzelle.

Tra i live più attesi anche Marrageddon, il festival immaginato da Marracash, il 23 settembre a Milano e il 30 a Napoli. E Max Pezzali al Circo Massimo il 2 settembre, non prima di aver gitrato in primavera l'Italia dei palasport. Palasport che si animeranno a marzo e ad aprile anche grazie a Renato Zero, con "Zero a Zero - Una sfida in Musica", dieci città per 21 appuntamenti. (ANSA).