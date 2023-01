Fulminacci, arriva il nuovo singolo "Tutto inutile"

Con la sua ironia, da sempre cifra stilistica della sua penna e della sua forza interpretativa, Fulminacci torna a farci aprire gli occhi sulle mille sfaccettature che caratterizzano gli esseri umani con il nuovo singolo "Tutto inutile" (Maciste Dischi/Artist First), prodotto da okgiorgio. Il brano sarà fuori l'11 gennaio in streaming e in digital download, e dal 13 in radio. Da sabato 7 gennaio sarà possibile ascoltare un minuto del brano in anteprima esclusiva su TikTok.

"Tutto inutile è una canzone da urlare, un misto di emozioni opposte che convivono, come convivono le chitarre anni 50 con i beat dei primi 2000 - racconta Fulminacci -. Nata gridando in studio con okgiorgio, che è un pazzo almeno quanto me." Da maggio a settembre Fulminacci ha portato in giro per tutta l'Italia, dai club ai palchi dei festival, i brani più amati dal suo pubblico e l'ultimo progetto discografico "Tante care cose e altri successi" raccogliendo entusiasmo da pubblico e critica.

