Epifania: in scena Baglioni, ma anche De Gregori e Venditti

Il 5 gennaio Enzo Avitabile suona in piazza Duomo a Cava de' Tirre ni (SA), Il Pagante al Cocoricò di Rimini, Francesco De Gregori e Antonello Venditti al teatro Verdi di Montecatini Terme (PT), l'Orchestra Popolare Italiana all'Auditorium Parco della Musica di Roma, Harry Allen all'Alexanderplatz di Roma.

Venerdì 6 gennaio Claudio Baglioni in concerto al teatro Comunale di Bolzano, Francesco De Gregori e Antonello Venditti al teatro Verdi di Montecatini Terme (PT), Marco Rinalduzzi al Cotton Club, l'Orchestra Popolare Italiana all'Auditorium Parco della Musica di Roma, Harry Allen all'Alexanderplatz di Roma.

Sabato 7 gennaio Claudio Baglioni al teatro Donizetti di Bergamo, Guè Pequeno al Matis Club di Bologna, Harry Allen all'Alexanderplatz di Roma.

Domenica al Blue Note di Milano c'è Alexia. Lunedì Marco Masini suona all'Auditorium Parco della Musica di Roma, Giorgio Conte al teatro Franco Parenti di Milano. Martedì Claudio Baglioni in cartellone al teatro Goldoni di Livorno, Niccolò Fabi alò teatro San Rocco di Seregno (MB), Lucinda Williams al teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano, Musica Nuda al teatro delle Alpi a Porto Sant'Elpidio (FM), Francesco De Gregori e Antonello Venditti al teatro EuropAuditorium di Bologna, Frank McComb al Blue Note di Milano.

Mercoledì Claudio Baglioni al teatro Manzoni di Pistoia. Al teatro Prime di Milano andrà in scena una serata dedicata a Valerio Negrini, fondatore dei Pooh e storico paroliere della band: sul palco Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian, Mario Biondi, Enrico Ruggeri; Francesco De Gregori e Antonello Venditti saranno ancora al teatro EuropAuditorium di Bologna.