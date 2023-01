Ratzinger, l'omaggio della Fenice al Concerto di Capodanno

(ANSA) - VENEZIA, 01 GEN - Il 'Lacrimosa' dal Requiem di Mozart è il brano con il quale l'orchestra e il coro del Teatro la Fenice hanno omaggiato la figura di Benedetto XVI in apertura della diretta su Rai 1 del concerto di Capodanno. Una variazione nel programma iniziale decisa dal teatro veneziano, dopo la scomparsa del Papa emerito. Al termine del brano il maestro Daniel Harding, gli orchestrali e tutto il pubblico sono rimasti in silenzio, osservando un minuto di ricordo per Joseph Ratzinger. (ANSA).