Urban artist 'rilegge' Lucio Dalla, dieci dipinti a Parma

(ANSA) - PARMA, 10 DIC - Arriva a Parma 'A volte basta una canzone. Lucio Dalla, 10 canzoni in mostra', esposizione pittorica e sonora del pittore e urban artist Antonio Cotecchia, già presentata a Bologna, che si terrà dal 17 al 23 dicembre all'interno della chiesa di San Marcellino, con il patrocinio del Comune. La mostra itinerante propone dieci dipinti attraverso i quali l'artista reinterpreta altrettante canzoni del cantautore bolognese. "Ciao", "Come è profondo il mare" e "Felicità" sono alcuni dei titoli scelti tra l'ampia discografia di Dalla, che i visitatori potranno vivere non solo attraverso la vista, ma anche tramite l'ascolto: ogni tela avrà infatti al suo fianco delle audiocuffie da indossare per ascoltare i brani rielaborati dallo stesso artista al computer con effetti audio e una nuova masterizzazione spettrometrica. Intento della mostra è coinvolgere il pubblico lungo un originale viaggio pittorico e sonoro nella contemporaneità, a partire dalla visione del mondo del cantautore. Temi come la diversità, la decadenza della natura umana, la guerra e l'individualismo diventano l'occasione per affrontare problematiche di stringente attualità. La musica è da sempre un tema portante nella vita di Cotecchia e nella sua ricerca artistica: così in "Henna", per esempio, le parole di Dalla sul destino della natura umana tra dolore e amore s'intersecano con il ritmo frenetico di "The Trial" dei Pink Floyd.

Nell'interpretazione di "Futura", la lotta dei potenti per la spartizione del mondo apre a due possibili scenari per i giovani: salvare il mondo con azioni concrete o rifugiarsi nel Metaverso. La traccia composta inizia e si chiude infatti con suoni estratti dalla presentazione in cui Mark Zuckerberg annuncia lo storico passaggio da Facebook a Meta. (ANSA).