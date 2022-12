(ANSA) - ROMA, 06 DIC - A termine di un anno incredibile, Sam Ryder pubblica il suo album di debutto dal titolo "There's Nothing But Space, Man!" il 9 dicembre su etichetta Parlophone records. L'album contiene la hit "Space Man" così come i brani "Somebody" e "All The Way Over".

Dopo il successo all'Eurovision, diventando l'artista UK a raggiungere la posizione più alta in classifica in 25 anni, il viaggio di Sam attraverso il cosmo pop continua con "There's Nothing But Space, Man!", un album che mette in luce l'abilità di Sam nel trasferire significati universali in brani estremamente personali e che hanno risonanza in tutto il mondo.

Con la hit "Space Man" e i brani "Somebody" e "All The Way over" la voce straordinaria di Sam, unita allo spirito di celebrare l'unione e la positività a livello globale, rende questo disco d'esordio inequivocabilmente interessante.

In una lettera aperta ai fan, Sam ha scritto: "Quest'anno per me e il mio team è stato pieno di tante opportunità e sogni che si stanno realizzando. Creare un album che rappresenti gli aspetti del nostro viaggio mi sembra un grande onore e un modo meraviglioso per reindirizzare il flusso di energia alle persone che stanno rendendo possibile tutto questo: voi! Grazie di cuore, spero che vi piaccia!" Dopo anni passati a perfezionare il suo talento nei pub e nei club, dopo che SPACE MAN ha regalato a UK il suo miglior risultato all'Eurovision dal 1998, Sam è stato impegnato in numerose esibizioni di prestigio tra le quali quella a Buckingham Palace per il Giubileo della Regina, al Gran Premio di Formula 1 a Silverstone, al concerto tributo a Taylor Hawkins a Wembley, ha ottenuto milioni di stream, ha raggiunto numeri da capogiro sui social e ha intrapreso un gigantesco tour mondiale che continuerà fino al 2023.

Con le date dei festival, un tour mondiale e un album per la fine del 2022, il viaggio di questo straordinario artista promette di prendere svolte emozionanti mentre il mondo è testimone della piena portata del talento di Sam Ryder. (ANSA).