Amadeus, non vedo l'ora di farvi ascoltare i brani di Sanremo

(ANSA) - ROMA, 06 DIC - Per un'ora e mezzo oggi Amadeus è tornato al suo vecchio amore: la radio. Indossate nuovamente le vesti da dj, si è messo alla consolle di Radio2 per presentare i Big che ha scelto per il prossimo festival di Sanremo. Non ovviamente le canzoni in gara (bisognerà attendere ancora il 7 febbraio), ma una carrellata di successi più o meno recenti dei cantanti che a febbraio saliranno sul palco dell'Ariston. "Anche se io non vedo l'ora di farvi ascoltare i 22 brani, tutti bellissimi... ho ascoltato oltre 500 brani arrivati dai big, più di 1200 per i giovani e altri 500 per Area Sanremo. Sono mesi che ascolto buona musica e attendo con ansia il momento di condividerla con tutti voi, sperando che possano durare in eterno".

Nell'attesa, Amadeus è pronto per la carrellata di canzoni "che appartengono alla storia di questi campioni". E allora si parte con Come saprei di Giorgia, passando a Tranqui Funky degli Articolo 31, a L'Essenziale di Marco Mengoni, Destinazione Paradiso di Gianluca Grignani e Anima Mia dei Cugini di Campagna, al loro esordio a Sanremo dopo 53 anni di carriera. Ma c'è anche Voce di Madame, Andromeda di Elodie, I tuoi particolari di Ultimo, Musica Leggerissima di Colapesce Dimartino. "C'è tanta attesa per ognuno di loro. Per giovani come Lazza, Mara Sattei, Mr. Rain o Ariete, che rendono il festival quanto mai attuale rispetto alla scena musicale italiana, ma anche per una regina del festival come Anna Oxa che ha collezionato più presenze di Pippo Baudo: a febbraio saranno 14 le sue partecipazioni". I Modà sono stati ricordati con Arriverà, il successo in collaborazione con Emma, Leo Gassmann con Vai bene così, il brano con sui vinse tra i Giovani nel 2020. Non poteva mancare Sesso Occasionale di Tananai: ultimo al festival 2022, ha riscosso un anno di incredibili successi.

Tra i 22 Big anche "le sorelle più famose della musica italiana" Paola e Chiara, i Coma_cose, Levante, il 19enne LDA, Rosa Chemical. "Non vedo l'ora di ospitarli tutti nella serata di Sanremo giovani il 16 dicembre, quando scopriremo i 6 ragazzi che passeranno di diritto tra i Big. Sapremo i titoli dei brani in gara e gli autori. E non mancheranno le sorprese". (ANSA).