Fedez, nuovo singolo "Crisi di Stato" dal 9 dicembre

(ANSA) - ROMA, 05 DIC - Fedez ha annunciato l'uscita, per il 9 dicembre, di "Crisi di stato", il nuovo singolo per Columbia Records/Sony Music Italy.

Il brano, prodotto da Simonetta, vede Fedez perdersi nelle atmosfere di un rave Hyperpop, accompagnato da una martellante cassa dritta e coronato da tutto il disilluso romanticismo che lo contraddistingue e mostra ancora una volta quanto sia impossibile definire l'artista.

In copertina Fedez si mostra a petto nudo, "ripulito" dai suoi tanti tatuaggi. (ANSA).