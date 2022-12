Ferragni: "Straordinario affiancare Ama e Morandi a Sanremo"

Lavori in corso in vista del festival di Sanremo. Chiara Ferragni, presenza femminile per la prima e l'ultima serata della manifestazione canora, ha postato una foto che la ritrae abbracciata ad Amadeus e Gianni Morandi, anche lui chiamato ad affiancare il direttore artistico.

"Grazie per ieri sera, è stato come essere in famiglia con Gianni Morandi e Amadeus. È straordinario affiancare due grandi professionisti, ma soprattutto scoprire la vostra grande umanità! Pronti per Sanremo? Io ci sto ancora lavorando", scrive l'imprenditrice sui suoi profili social. Non si fa attendere la risposta, sempre via social, di Morandi: "Chiara, che bella sorpresa conoscerti meglio! Sei una donna incredibile!".

Intanto il 4 dicembre, al Tg1 delle 13.30, Amadeus è pronto a svelare la lista dei Big che saranno in gara dal 7 all'11 febbraio, ai quali si aggiungeranno i primi tre classificati nella finale di Sanremo Giovani, in programma il 16 dicembre.