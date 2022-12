Scala, votate la villa di Verdi come luogo del cuore del Fai

(ANSA) - MILANO, 02 DIC - Dalla Scala arriva un appello per votare villa Verdi a Sant'Agata, la residenza del compositore in provincia di Piacenza, che a causa di liti fra gli eredi è chiusa al pubblico e verrà messa all'asta tra i Luoghi del Cuore del Fai.

L'invito del teatro milanese, per cui Verdi ha composto capolavori come Nabucco, I lombardi alla prima crociata, Ernani, Otello e, sua ultima opera, Falstaff, è rivolto ai dipendenti e agli spettatori. I volantini dell'iniziativa portata avanti dal Fondo Ambiente Italiano in collaborazione con Intesa Sanpaolo, saranno alla biglietteria e nell'atrio della Scala per tutti gli spettacoli inclusa l'inaugurazione della stagione con Boris Godunov il 7 dicembre, a partire dall'anteprima giovani del 4, fino al 15 dicembre.

Per la sua campagna, che andrà anche sui social, la Scala ha utilizzato le fotografie realizzate da Francesco Maria Colombo per il volume 'Verdi Architetto' del 2013, che divenne anche una mostra al Museo del Risorgimento (ANSA).