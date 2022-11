Geolier, il 18/11 torna con il nuovo singolo "Money"

(ANSA) - ROMA, 15 NOV - Geolier torna il 18 novembre con "Money" (Columbia Records/Sony Music Italy), nuovo singolo che inizierà a dare un'idea di quello che sarà il suo nuovo progetto. In "Money" troveremo racconti di vita, della strada e delle sue verità.

Geolier è senza dubbio uno dei fenomeni musicali degli ultimi anni. Forte delle sue radici e sempre teso a superare qualsiasi limite geografico e musicale, in pochi anni è riuscito a diventare punto di riferimento per l'urban italiano, collezionando importanti certificazioni e oltre 1.3 miliardi di streaming audio/video. (ANSA).