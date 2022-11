Premio Carosone con D'Alessio, Clementino, Avitabile

(ANSA) - NAPOLI, 14 NOV - Enzo Avitabile, Clementino, Gigi D'Alessio, Rocco Hunt sono tra i vincitori del "Premio Carosone 2022" insieme a La Niña, Marisa Laurito, Peppe Servillo & Solis String Quartet, Alan Sorrenti e al Tesoro di San Gennaro. I riconoscimenti saranno consegnati lunedì 21 novembre al Teatro Trianon Viviani (ore 21).

Ideatore e direttore artistico Federico Vacalebre, giornalista e biografo dell'artista, il Premio nato nel 2002, con l'obiettivo di ricordare e diffondere il patrimonio artistico di Renato Carosone, è finanziato dalla Regione Campania, prodotto e promosso dalla Scabec con Teta Pitteri. Conduttori saranno Noemi Gherrero, Maria Elena Fabi e Gianni Simioli.

''Al Premio Carosone ci sono presenze che ritornano e nuovi compagni di strada" ha spiegato Vacalebre annunciando programma e riconoscimenti sul palco del Trianon e ricordando che D'Alessio possiede il pianoforte dell'artista.

Per Pantaleone Annunziata, Amministratore unico della Scabec "far rivivere la parola e la musica di Renato Carosone è qualcosa di necessario, per il semplice fatto che le innovazioni musicali e contenutistiche che ha introdotto nella musica italiana hanno permesso di far conoscere la nostra città in tutto il mondo". Per Marisa Laurito, direttore artistico del Trianon, Carosone " è una medaglia al petto degli italiani".

Ingresso gratuito, con prenotazione obbligatoria dal 16 novembre (ore 12) sul sito ufficiale della manifestazione e su quello di Scabec. Nell'albo d'oro del premio anche Stefano Bollani, Giovanni Allevi, Noa, Massimo Ranieri, Renzo Arbore, Edoardo ed Eugenio Bennato, Peppe Barra, Lina Sastri, Nino D'Angelo, Peppino Di Capri, Tullio De Piscopo, Raiz, Vinicio Capossela, Enzo Jannacci, Daniele Silvestri, Carmen Consoli, Max Gazzè, Caparezza e tanti altri. (ANSA).