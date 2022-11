MTV EMAs, Harry Styles pronto a dominare a Dusseldorf

(ANSA) - DUSSELDORF, 12 NOV - Ultimi ritocchi al Psd Bank Dome di Dusseldorf, in Germania, per gli Mtv Emas, i premi musicali europei - in programma il 13 novembre - che celebrano gli artisti più in voga. Lo show, che ogni anno non risparmia esibizioni spettacolari e presenze importanti, è nel segno di Harry Styles: l'ex One Direction è l'artista più nominato con sette candidature, tra cui quella come Best Artist e quelle per Best Song e Best Video con "As It Was". Dietro al cantautore britannico un trio di donne: Taylor Swift con 6 nomination, tra cui Best Artist, Best Pop e la nuova categoria EMA Best Longform Video, Nicki Minaj e Rosalia con cinque nomination ciascuna, tra cui Best Song e Best Artist. Oltre a loro, sul palco saliranno l'artista da miliardi di stream Ava Max e Bebe Rexha, insieme a David Guetta, nominati per "Best Collaboration". E ancora, i Gorillaz, protagonisti del concerto "MTV World Stage Düsseldorf", il 12 novembre alla Tonhalle Concert Hall. La band è anche candidata agli EMA 2022 come "Best Alternative". Attesi anche i Muse, Stormzy con una nomination per il "Best Longform Video" e gli OneRepublic.

Diciassette gli artisti nominati per la prima volta. Tra questi Chencho Corleone e Stephen, Dove Cameron, Doechii, Baby Keem, Kim Petras, Mae Muller, Saucy Santana, Shenseea, Summer Walker e Wet Leg. Anno del debutto agli EMAs per Lewis Capaldi, vincitore del premio Miglior artista esordiente nel 2020, Gayle, nominata agli EMA 2022 per Best New e Best Push e i Kalush Orchestra, la band ucraina vincitrice dell'Eurovision Song Contest 2022. Prima volta sul palco più importante d'Europa anche per il collezionista di singoli di successo Spinall, noto per la sua abilità alla consolle, Äyanna, giovane cantautrice britannica e Nasty C, pluripremiato rapper sudafricano.

A scorrere la lista degli artisti in lizza anche i Maneskin nella categoria Best rock, la stessa in cui vinsero lo scorso anno. La band romana è in gioco anche per la categoria Best Italian Act insieme ad Ariete, Blanco, Elodie, i Pinguini Tattici Nucleari.

Padroni di casa saranno Rita Ora, pluripremiata stella della musica mondiale, e lo scrittore, regista, attore e vincitore dell'Academy Award e del Grammy Taika Waititi. (ANSA).