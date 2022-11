A Skopje ultima tappa 'Balkangiro' di Capossela

(ANSA) - SKOPJE, 10 NOV - A Skopje ieri sera ultima tappa del "Balkangiro", che ha visto Vinicio Capossela, cantautore, polistrumentista e scrittore italiano, esibirsi a Belgrado il 2 novembre, il 4 a Scutari, il 6 a Tirana, e l'8 a Peja. Il concerto in Macedonia del Nord, organizzato al Museo della Lotta Macedone grazie al sostegno dell'Ambasciata d'Italia e dell'Istituto di Cultura (IIC) di Belgrado, ha avuto un grandissimo successo di pubblico di ogni età, facendo registrare il tutto esaurito con alcuni giorni di anticipo.

Capossela ha dimostrato ancora una volta una grande capacità di gestire lo spettacolo, oltre che una rara sensibilità per questa regione geografica e per la sua storia. Dopo il periodo di isolamento dovuto alla pandemia, il suo repertorio, che richiama molti elementi delle sonorità di quest'area - ma anche dell'opera italiana, dello swing, del rock, del dionisiaco mediterraneo, ha infiammato le oltre 250 persone presenti, che hanno potuto apprezzare anche l'affiatato gruppo di strumentisti che lo accompagnava: Victor Herrero (chitarre) Andrea Lamacchia (contrabbasso), Giovannangelo De Gennaro (viella e aulofoni) e Vincenzo Vasi (theremin, percussioni).

Il viaggio di Capossela, 26 anni dopo il suo primo tour nei Balcani occidentali, ha confermato ancora una volta la camaleontica genialità del cantautore e scrittore italiano, punto di riferimento sulla scena musicale italiana, e non solo.

