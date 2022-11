My love in Tokyo, nuovo singolo di Milano 84

(ANSA) - ROMA, 05 NOV - A un anno di distanza dall'esordio del 2021 con "Monochromatic", Milano 84 - il concept musicale retro-future di Fabio Di Ranno e Fabio Fraschini - torna con un nuovo singolo, dal titolo "My Love in Tokyo" in distribuzione digitale per CD Baby, disponibile su tutte le principali piattaforme. Anticipato da una special version uscita a settembre per la storica label tedesca ZYX, "My Love in Tokyo" apre ufficialmente il nuovo corso di Milano 84, questa volta al fianco di Kutmusic, etichetta indie versatile e sensibile agli anni 80. Scritta, composta e suonata della coppia di musicisti e producers, la canzone amplifica lo stile dance romantico ed elegante del duo, e propone oltre all'immaginario visivo e narrativo '80 italiano anche interessanti suggestioni sempre più vicine alla scena elettronica contemporanea. Un pezzo molto radiofonico che esalta il carisma e la voce di Vanessa Elly, qui per la seconda volta in featuring. Ad accompagnare la canzone, il videoclip diretto da Fabio Di Ranno e Dario Vero, con la giovane modella e attrice ucraina Aleksandra Belchitskaya. Il brano sarà presente (in un'inedita french version) anche nel nuovo album di Milano 84, attualmente in corso di lavorazione e atteso per la prima metà del 2023. (ANSA).