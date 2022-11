Morto il cantante Aaron Carter, aveva 34 anni

Aaron Carter, il cantante americano diventato famoso all'inizio del millennio con il suo album di successo "Aaron's Party (Come Get It)", è morto oggi all'età di 34 anni. Lo ha reso noto il popolare sito di gossip Tmz, precisando che il fratello di Nick Carter, membro del gruppo dei Backstreet Boys, è stato trovato morto nella sua vasca da bagno nella sua residenza a Lancaster, in California.

Un portavoce della polizia ha detto che gli agenti hanno risposto alla casa di Carter alle 10.58 e hanno trovato un cadavere, ma non sono stati in grado di identificare la persona.

L'artista nato il 7 dicembre 1987 a Tampa, in Florida, ha iniziato a esibirsi all'età di sette anni, pubblicando il suo album di debutto all'età di nove anni nel 1997.