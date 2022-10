Rocco Hunt, esce il nuovo brano 'A vita senz'e te (me fa paura)'

(ANSA) - ROMA, 31 OTT - Dopo aver conquistato le classifiche estive con la hit 'Caramello' ft. Elettra Lamborghini e Lola Indigo, Rocco Hunt torna alle origini con il nuovo brano ''A vita senz'e te (me fa paura)', fuori venerdì 4 novembre per Epic / Sony Music (https://Epic.lnk.to/Avitasenzete_Mefapaura).

Nella canzone Rocco Hunt racconta di un amore profondo e radicato che, seppur momentaneamente interrotto, non finisce mai. L'innamoramento rimane sempre forte e vivo, quando due anime sono intrecciate nulla le può dividere. L'uso del napoletano sottolinea il carattere intimo e personale del brano.

Con questo brano Rocco continua il percorso iniziato con Stu core t'apparten. Il brano è stato scritto dallo stesso Rocco ed è prodotto da Valerio Nazo. Oltre ad essere uno dei rapper più stimati del panorama italiano, l'artista ha collezionato con le sue hit estiva oltre 25 dischi di platino collezionati solo negli ultimi 2 anni tra Italia, Spagna e Francia, collaborazioni internazionali, oltre 4 milioni di ascoltatori mensili su Spotify e un repertorio che vanta 2.3 miliardi di stream totali.

