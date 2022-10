Bryan Adams, arriva cofanetto So happy it hurts (Super Deluxe)

(ANSA) - ROMA, 24 OTT - Esce il 28 ottobre, in doppio cd, il cofanetto di Bryan Adams "So happy it hurts (Super deluxe)" (BMG) che contiene le canzoni dell'ultimo album "So Happy It Hurts" e alcuni dei suoi più grandi successi, nuovamente registrati, da "Summer of '69" a "(Everything I Do) I Do It For You".

"So Happy It Hurts" è uscito a marzo 2022, 15/o disco in studio del rocker canadese che vanta oltre 40 anni di carriera.

È in radio il singolo "Kick Ass", accompagnato dal nuovo video diretto da Adams, a cui partecipa il leggendario comico John Cleese.

Sempre quest'anno, Bryan Adams ha pubblicato anche gli album "Classic (Parts 1 & 2)" e "Pretty Woman -The Musical".

Bryan Adams ha attraversato con la sua musica 4 decenni, durante i quali ha pubblicato 14 album in studio. La sua arte gli è valsa numerosi premi e riconoscimenti: 3 Academy Award nomination, 5 Golden Globe nomination, 1 Grammy award, 1 American Music Award, vari Juno Awards. È stato inserito nella Hollywood Walk of Fame. Ha ricevuto l'Allan Waters Humanitarian Award per i suoi concerti di beneficenza e il Governor General's Performing Arts Award per il suo contributo di una vita alle arti in Canada.

Bryan Adams è anche un fotografo professionista, scatta lui stesso tutte le copertine dei suoi album. Ha scattato il 48/o calendario Pirelli. Nella sua carriera ha pubblicato vari libri fotografici con i suoi lavori, l'ultimo è Homeless, del 2019.

