Gli album Lucio Dalla raccontati da chi li ha realizzati

(ANSA) - BOLOGNA, 07 OTT - Il 1983 è un anno cruciale per l'avventura artistica di Lucio Dalla: il cantautore, infatti, dopo una lunga permanenza a Roma, torna nella sua città, Bologna, lì dove era iniziata la sua carriera. Un ritorno che viene sottolineato dall'avvio della sua collaborazione con gli studi di registrazione Fonoprint, dei quali diventerà socio, e dalla realizzazione di un disco - il titolo è non a caso '1983' - che segna l'inizio di un periodo 'bolognese' che passerà per lavori entrati nella storia della cultura italiana, come 'DallAmericaCaruso', del 1986, e 'Canzoni', del 1996. Una vicenda affascinante, quella della registrazione dei tre dischi, che verrà ricostruita attraverso tre incontri a cura di Paola Cevenini, ognuno dedicato a una delle opere, con i protagonisti, le persone che affiancarono Dalla nell'ideazione e nella registrazione degli album. Coordinerà gli appuntamenti il giornalista Pierfrancesco Pacoda.

Si inizia l'11 ottobre (ore 20.30) con Maurizio Biancani, celebre ingegnere del suono (Vasco Rossi, Zucchero, Fiorella Mannoia), socio fondatore di Fonoprint, due Grammy Awards, che proprio con '1983' iniziò la sua lunga e fattiva collaborazione con Lucio Dalla. Conduce tra l'altro su Sky il programma '33 Giri Italian Masters'. Si prosegue il 18 con Roberto Costa: tecnico del suono, musicista, arrangiatore, ha lavorato a lungo in Fonoprint e ha realizzato per l'etichetta di Lucio Dalla, Pressing, i primi album di Luca Carboni e Stadio. E' produttore e arrangiatore di 'DallAmericaCaruso'. Ultimo appuntamento il 27 ottobre con Mauro Malavasi, musicista, arrangiatore, produttore, stretto collaboratore di artisti come Andrea Bocelli e Luca Carboni, inventore della 'Italo Disco'; ha lavorato con Dalla dal 1984, in album come 'Viaggi organizzati', 'Dalla&Morandi', 'Cambio' e 'Canzoni'. Ad ogni incontro si ascolteranno dal vivo alcuni brani di Dalla interpretati dalla cantautrice Lyl.

(ANSA).