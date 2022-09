Paolo Nutini nel 2023 in Italia per un unico live

(ANSA) - ROMA, 30 SET - Dopo il successo di questa estate con le date italiane del suo tour (40mila biglietti) Paolo Nutini è pronto per tornare in Italia il prossimo anno per un'unica data live. Nutini, infatti, è il primo headliner annunciato degli I-DAYS 2023, all'Ippodromo Snai di Milano.

Questa nuova data sarà una nuova occasione per l'artista di presentare al pubblico i brani del nuovo disco "Last Night In The Bittersweet" (Atlantic Records). (ANSA).