Con 'Variazioni di bellezza' la Scala torna agli Arcimboldi

(ANSA) - MILANO, 30 SET - Un inizio di stagione 'molto forte', l'ha definita il direttore Manuel Legris, per il corpo di ballo della Scala che allarga anche quest'anno il suo palcoscenico fino agli Arcimboldi, attirando pure un pubblico più giovane. Il Tam (Teatro Arcimboldi Milano) ospiterà infatti la compagnia dal 6 al 9 ottobre con Variazioni di Bellezza', che riunisce alcuni tra i titoli di più recente acquisizione da parte del corpo di ballo. "Alcuni cominciati a provare nel periodo del Covid e magari ballati una sola volta" ha aggiunto Legris presentando lo spettacolo. Balletti nati in momenti delicati, hanno ricordato le prime ballerine Virna Toppi e Martina Arduino, quando anche nei passi a due non ci si poteva toccare neppure le mani, oppure di ripartenza. "Ora sono tutt'altro - hanno aggiunto - ma hanno mantenuto quell'intento di dare gioia e - e ora riproposti con ben altri sentimenti".

'Variazioni di bellezza' ha in cartellone Movements to Stravinsky (Coreografia András Lukács, Musica Igor' Stravinskij), Verdi Suite (Coreografia Manuel Legris, Musica Giuseppe Verdi), The Labyrinth of Solitude (Coreografia Patrick de Bana, Musica Tomaso Antonio Vitali), Birds Walking on Water (Coreografia Natalia Horecna, Musica Arvo Pärt, Jean Sibelius, Vladimir Martynov), Paquita - Divertissement (Coreografia Marius Petipa, Musica Ludwig Minkus ). Coinvolti e impegnati i primi ballerini al gran completo. Ma l'obiettivo è anche continuare a portare in teatro ad assistere ad uno spettacolo di danza spettatori diversi da quelli della Scala.

"Ci rendiamo conto anche noi dal palco che c'è un pubblico diverso - ha detto Toppi - più giovane, sentiamo proprio un calore giovanile". "È vero - ha confermato Arduino - sentiamo perfino delle risate, c'è proprio un calore diverso". Un obiettivo in linea con quanto sta perseguendo il Tam con le sue politiche promozionali e di contenimento dei prezzi. (ANSA).