Mei, chiederemo a governo stato di crisi per musica live

(ANSA) - BOLOGNA, 27 SET - "Chiederemo al nuovo governo lo stato di crisi della musica live, in mano a multinazionali che in Italia al massimo hanno una segretaria che risponde al telefono, per questo le cifre che vengono presentate sono bugiarde. Giorgia Meloni ci conosce, perché fu lei da ministro della Gioventù ad inaugurare il Mei nel 2009". Così Giordano Sangiorgi, presentando alla stampa il Mei, il meeting delle etichette indipendenti in calendario a Faenza (Ravenna) dal 30 settembre al 2 ottobre, che festeggia la 25/a edizione.

Tre giorni di concerti, forum, convegni, fiere e mostre, con un'anteprima il 29 a Bologna. "Il Mei è da 25 anni un grande 'talent', una iniziativa cioè che dà centralità a un mondo di artisti e di realtà produttive musicali che non stanno dentro ai grandi circuiti. - ha detto l'assessore regionale alla cultura Mauro Felicori - Una manifestazione che mantiene nel tempo la sua indipendenza e la capacità di mettere sul palco realtà sempre nuove e interessanti". "I Maneskin, Colapesce e Di Martino sono solo alcuni degli artisti che hanno mosso i loro primi passi al Mei - ha sottolineato Sangiorgi - perché il nostro programma è fatto al novante per cento da giovani alle prime esperienze, e invitiamo tutti a venire a Faenza per ascoltare gli artisti di domani".

Il Mei è dedicato a Ivan Graziani, il cantautore che sarà celebrato con una speciale figurina, prodotta da Figurine Forever e realizzata da Anna Bischi Graziani, che verrà presentata l'1 ottobre al Teatro Masini di Faenza, in occasione dell'omaggio musicale con Filippo Graziani e della sua band. La figurina era stata presentata in anteprima nei giorni scorsi al presidente della Regione, Stefano Bonaccini, in occasione della consegna della figurina solidale dedicata al Maestro Secondo Casadei. (ANSA).