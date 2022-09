Francesco Gabbani, nei palasport per incontrare 'mio' pubblico

(ANSA) - ROMA, 27 SET - "Sono contento di incontrare nuovamente il mio pubblico. Mi rendo conto che è sempre più il 'mio' pubblico. Che viene ai concerti per seguire proprio me, e non più sull'onda della popolarità o della curiosità per il fenomeno del momento come ai tempi di Occidentali's Karma. E questo mi rende felice, ancora di più che esibirmi nei palazzetti di Milano e Roma". Francesco Gabbani approda per la prima volta al Forum di Assago (1 ottobre) e al Palazzetto dello Sport di Roma (8 ottobre) per festeggiare un anno intenso e di successo. "Inizialmente le due date erano previste in primavera - racconta il cantautore toscano -, una sorta di anteprima del tour estivo, sono diventate invece la festa di chiusura". Per Gabbani i due appuntamenti sono una tappa fondamentale e di cui va orgoglioso della sua carriera, ma non obbligata. "Hanno un bel significato, soprattutto per me che arrivo dalla provincia e che vedevo Milano come il luogo dove i miei sogni si potevano avverare, ma non è che ho fatto tutto quello che ho fatto solo per arrivare fin qui. Da adolescente forse sognavo di più il palco di Sanremo". Ecco, Sanremo. Dove tutto è iniziato nel 2016. "Per me è un luogo felice, mi ha dato tanto. In gara a febbraio? Solo se c'è il presupposto di una canzone che valga la pena portare. Non vado solo per esserci, sarebbe un'arma a doppio taglio, ma per dire qualcosa. Sto scrivendo, ma per ora non c'è nessun progetto. Se poi viene fuori qualcosa di bello...

vediamo".

I due concerti saranno dunque una grande festa con cui Gabbani porterà sul palco il suo concetto di felicità e di condivisione. Tra musica e parole, Gabbani presenterà non solo il suo ultimo lavoro, "Volevamo Solo Essere Felici" (BMG), ma anche le canzoni che hanno emozionato e fatto ballare, più alcune sorprese per racchiudere sei anni di musica e 40 anni di vita. Ospite del concerto di Milano sarà Ornella Vanoni ("oltre che una collega, una grande amica con la quale c'è una condivisione di sensibilità"). Ad aprire le due date ci sarà il giovane cantautore genovese Alfa. (ANSA).