al via da Milano il tour dei Brit Floyd

(ANSA) - MILANO, 27 SET - Parte il 31 ottobre dal teatro degli Arcimboldi di Milano il tour italiano di "The World's Greatest Pink Floyd Show" dei Brit Floyd, uno dei più grandi spettacoli tributo rock del mondo.

Molto più che una semplice tribute band dello storico gruppo inglese, i Brit Floyd portano dal vivo sul palco le canzoni dei Pink Floyd, con dettagli minuziosi e una scaletta che va da The Dark Side of the Moon a The Wall compresi i momenti salienti di Wish You Were Here, Animals e The Division Bell. Lo spettacolo comprende l'esibizione di 23 minuti dell'iconica canzone Echoes, estratta dall'album rivoluzionario dei Pink Floyd del 1971 "Meddle".

Dal loro esordio a Liverpool nel 2011, i Brit Floyd si sono esibiti in oltre 1000 spettacoli con tour in Europa, Nord e Sud America e Medio Oriente, dalla Royal Albert Hall di Londra al Radio City Music Hall di New York. (ANSA).