Violinista Ilya Gringolts chiude il Festival Respighi a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 22 SET - Il concerto dell'Orchestra del Conservatorio di Musica Giovan Battista Martini conclude il 23 settembre alle 20,30 all'Auditorium Manzoni l'edizione 0 del Festival Respighi a Bologna. Alla serata parteciperà il violinista Ilya Gringolts con i giovani strumentisti del Martini guidati da Luciano Acocella, docente di direzione d'orchestra dell'Istituto.

"Respighi è stato uno dei cittadini più illustri che può annoverare Bologna: - ha dichiarato la presidente del Conservatorio, Jadranka Bentini - egli fu dapprima allievo, poi Maestro e Direttore del Conservatorio felsineo, ricoprendo in seguito anche il ruolo di direttore d'orchestra al Teatro Comunale". Il programma, che chiude questa edizione sperimentale della manifestazione ideata da Maurizio Scardovi e realizzata da Musica Insieme, comprende due brani del repertorio sinfonico del compositore bolognese e uno del collega coevo Alfredo Casella.

Si parte con la "Boutique Fantasque", che sebbene venga eseguita come pezzo da concerto, è nata come balletto e tratta da musiche di Rossini; la coreografia di Léonide Massine era ambientata in un negozio di giocattoli, e i vari episodi si prestavano ad essere musicati come una suite di danze caratteristiche. Segue il Concerto Gregoriano, un brano che si basa su temi gregoriani affidato all'archetto del quarantenne solista di San Pietroburgo, Ilya Gringolts, uno dei massimi interpreti della scena mondiale, che certamente non mancherà di far apprezzare anche Respighi eccellente violinista. A chiudere la serata l'accostamento ad uno dei più importanti esponenti della generazione dell'Ottanta: Alfredo Casella. Dalla Suite in do maggiore Op. 13, un'opera in tre movimenti i cui titoli riecheggiano la suite barocca, verrà proposta l'Ouverture.

