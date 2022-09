Da oggi le 14 canzoni dello Zecchino d'oro, Zalone fra autori

(ANSA) - MILANO, 20 SET - Le canzoni ci sono e da oggi 20 settembre sono disponibili in digitale e su tutte le piattaforme streaming distribuite da Sony Italia, manca solo la data definitiva per la messa in onda dell'edizione 2022 dello Zecchino d'oro che sarà trasmesso tra novembre e dicembre su Rai1.

"Questa volta abbiamo modificato il percorso tradizionale per cui le canzoni uscivano dopo - ha detto Stefano Patara, strateging marketing di Sony alla presentazione dell'evento nella sede della società - Così arriveranno in trasmissione già conosciute". "Di sicuro andremo in onda prima della fine dell'anno - ha aggiunto Carlo Conti, il direttore artistico dello Zecchino e sicuramente conduttore dell'ultima puntata - La programmazione dipende anche dai Mondiali di calcio". Le 14 nuove canzoni annoverano tra gli autori non solo esperti di canzoni per bambini ma anche personaggi come Checco Zalone, Enrico Ruggeri, Cesareo di Elio e le Storie Tese insieme a Filippo Pax Pascuzzi. La 65/a edizione dello Zecchino, intitolata 'Semplicemente bambini', si preannuncia vantando numeri da record: fino ad oggi oltre 2 miliardi di visualizzazioni e 2 milioni di iscritti al canale YouTube ufficiale Zecchino d'Oro - Piccolo Coro dell'Antoniano. (ANSA).