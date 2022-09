Torna a Napoli "la notte della Tammora"

(ANSA) - NAPOLI, 10 SET - Tammurrianti, danzatrici, musicanti, cantatori alla ricerca delle proprie radici perdute.

Torna, il 16 e 17 settembre 2022 a Piazza Mercato, "La notte della tammorra", il più grande evento campano di musica popolare che il Comune di Napoli offre a cittadini e turisti, curato dall'associazione "Il canto di Virgilio".

La manifestazione, con Carlo Faiello "maestro concertatore", quest'anno compie 20 anni ed è un appuntamento fisso dell'estate partenopea. "La Notte della Tammorra in Piazza mercato, dopo le ultime diciannove edizioni ambientate altrove, animerà per due sere il palcoscenico d'eccezione nel cuore di Napoli. Un appuntamento di folklore unico nel suo genere, al quale va il merito di continuare a promuovere una delle danze più antiche del nostro territorio contribuendo ad arricchire la vasta programmazione estiva di eventi artistici e musicali in città", dice il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi "L'iniziativa si inserisce - prosegue - nel più ampio progetto Napoli Città della Musica che l'Amministrazione ha avviato proprio nell'intento di utilizzare la musica come sistema d'integrazione multiculturale fra le tante comunità che vivono in città e di contaminazione di generi diversi".

"Far conoscere quanto di più significativo esiste e resiste nell'ambito della Cultura Popolare oggi in Campania senza cadere nella trappola dell'oleografia, è questo l'intento della Notte della Tammorra", spiega Carlo Faiello. "Due notti di festa con tantissimi ospiti dove il suono della tradizione rappresenta un punto di partenza forte e vitale verso una musica senza frontiere. La Canzone Popolare inonderà la Piazza di Masaniello per concertare un percorso alternativo di condivisione e valorizzazione del territorio, amplificando, altresì, il richiamo e l'impatto turistico della zona".

La kermesse si divide in due serate ad ingresso gratuito.

"La Notte delle Radici profonde", con paranze e musicisti di tutte le province della Campania, e "La Notte delle radici nel cielo": dalle 21 saliranno sul palco, con Faiello e l'Orchestra Notte della Tammorra, Lina Sastri, Enzo Gragnaniello, Giovanni Mauriello e tanti altri musicisti e gruppi. La Tammurriata finale è affidata a La Paranza do' Lione.

