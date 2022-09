Raf annuncia i live nei teatri per il prossimo maggio

(ANSA) - ROMA, 08 SET - Sulla scia del successo del brano "Cherie", che ha animato l'estate 2022, Raf annuncia "La mia casa tour 2023", live nei teatri italiani, dal prossimo maggio.

Un atteso ritorno dal vivo dell'artista (dopo la parentesi del Due la Nostra Storia Tour con il suo amico di sempre Umberto Tozzi) per ristabilire nuovamente l'abbraccio con il suo pubblico.

"A casa tutti bene? È una domanda molto frequente e spesso soltanto formale che indica quanto il benessere e l'armonia dello spazio domestico e delle persone e animali con i quali lo condividiamo sia fondamentale per il nostro stesso benessere.

Immaginando di allargare il concetto di casa all'intero pianeta terra, l'equazione rimane sempre la stessa. È un'illusione credere di poter stare bene se ci curiamo solo di noi stessi, con quel poco o tanto che possediamo, mentre mostriamo scarsa empatia verso milioni di persone costantemente in condizioni di sofferenza, nessun interesse nei confronti di una maggiore sostenibilità e nessun impegno nel tentare di contrastare il cambiamento climatico in atto. Stiamo bene solo se a casa tutto va bene. La mia casa, la nostra casa è l'universo in cui viviamo. Musicalmente parlando nel 2023 i teatri torneranno a essere 'La mia casa'. Vi accoglierò con nuove sonorità, nuove canzoni. Musica e parole con l'energia e le emozioni di sempre", ha dichiarato RAF.

Queste le date: 12 maggio Bari, 14 maggio Roma, 15 maggio Milano, 19 maggio Firenze.

E intanto il 9 settembre è ospite all'Arena di Verona per i Tim Music Awards, dove porta per la prima volta dal vivo Ti pretendo XXX. Prodotto da North Of Loreto, e cantato da Raf e Guè, il grande successo di fine anni '80 è reinterpretato con una formula fresh e attuale, e una strofa inedita di Guè che viaggia alla perfezione sulle sonorità retro della produzione infarcita di venature electro funk e italo disco. Un vero tributo, nato dall'idea di Bassi di rivisitare in chiave moderna la hit di Raf. (ANSA).