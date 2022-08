Cgil contro Placido Domingo, un flop all'Arena di Verona

(ANSA) - VERONA, 30 AGO - Gli orchestrali dell'Arena di Verona, attraverso la Slc Cgil, vanno all'attacco di Placido Domingo, per 'il flop', a loro dire, registrato nelle serate in cui il grande artista ha cantato in 'Verdi Opera Night' (brani da don Carlo, Aida, Macbeth) il 25 agosto, e soprattutto per la sua direzione d'orchestra nella Turandot, il 26 agosto. "Nella Turandot - scrive la Cgil in una lettera alla Fondazione Arena - tutte le maestranze si sono sentite abbandonate a loro stesse, rischiando più volte di andare tutti gambe all'aria. Al termine c'è stata una protesta dell'orchestra che, consapevole della mediocrità dello spettacolo, ha rifiutato di alzarsi in piedi al segno del direttore". (ANSA).