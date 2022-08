Jon Batiste lascia The Late Show, spazio a progetti personali

(ANSA) - NEW YORK, 13 AGO - Dopo sette anni Jon Batiste lascia 'The Late Show'. Lo ha annunciato Steve Colbert durante una puntata del suo talk show notturno. Il pluripremiato musicista e compositore si dedicherà ad interessi personali e professionali.

"Siamo stati fortunati - ha detto Colbert - ad avere un posto in prima fila negli ultimi sette anni per il talento incredibile di Jon. Ci mancherai? Siiii! Ma siamo felici per te, Jon, e non vedo l'ora di riaverti qui come ospite con il tuo prossimo disco di successo".

Al suo posto ci sarà il polistrumentista di origini portoghesi Louis Cato, che aveva già fatto da bandleader ad interim questa estate. "Louis - continua Colbert - ha fatto un buon lavoro questa estate e visto che è una persona umile non lo ammetterà. Ma lo dico io, è un genio musicale, fondamentalmente può suonare qualsiasi strumento. Dategli un pomeriggio e saprà come suonare Mozart a pennello". (ANSA).