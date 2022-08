Olivia Newton-John: Australia offre funerale di stato, media

(ANSA) - ROMA, 09 AGO - Olivia Newton-John potrebbe avere in Australia il funerale di stato. La famiglia della cantante, attrice e attivista contro il cancro, morta ieri a 73 anni, sarebbe intenzionata ad accettare, secondo quanto la nipote Tottie Goldsmith, ha detto ad A Current Affair. "A nome non solo della nostra famiglia, ma penso che l'Australia ne abbia bisogno, lei è così amata. Penso che il nostro paese ne abbia bisogno, quindi lo accetteremo", ha detto in tv.

Appena avuta notizia della morte, il premier dello stato di Victoria Daniel Andrews ha dichiarato di aver pensato di proporre alla famiglia un funerale di stato in riconoscimento del suo "talento supremo e della sua dedizione alla ricerca sul cancro in Australia".

Intanto ieri sera a Melbourne sono stati illuminati di rosa i palazzi del centro.

Il governo statale non ha confermato i dettagli dopo che Andrews ha dichiarato ieri di avere intenzione di discutere l'ipotesi di un funerale di stato con la famiglia della cantante. Ad Heidelberg vicino Melbourne, nello stato australiano di Victoria, c'è l'Olivia Newton-John Cancer and Wellness Center dove oggi le bandiere sono a mezz'asta in segno di lutto. (ANSA).