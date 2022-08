Notte Taranta: il festival 'itinerante' fa tappa a Cursi

(ANSA) - BARI, 08 AGO - Il concerto di Francesco Loccisano e Andrea Piccioni aprirà domani la tappa di Cursi (Lecce) del festival itinerante 'La Notte della Taranta'. Alle ore 21 in piazza Pio XII si esibiranno Francesco Loccisano (chitarra battente) e Andrea Piccioni (tamburello, tamburi a cornice, live electronics): 'Tradizione è mantenere vivo il fuoco, non adorarne le ceneri ' di Gustav Mahler sarà il loro focus musicale. "Esplorazione di modi e suoni simbolo della millenaria tradizione italiana, oltre la classificazione di popolare, in cui la tradizione - si legge in una nota - viene utilizzata come piattaforma di partenza per un dialogo e una ricerca sonora attraverso cui decostruire e ricostruire non attraverso una semplicistica contaminazione ma al contrario scavando verso l'essenza e il centro del suono". Nell' aprile 2022 è uscito il loro primo album come duo, dal titolo 'Upgrade'.

La musica continuerà a Cursi con i 'Scazzacatarante', un progetto musicale che nasce nel 1998 a Galatina. Il nuovo lavoro propone diversi stili musicali, "facendo incontrare il ritmo della pizzica salentina con il raggamuffin e la pachanga".

Dedicata a 'La tradizione del nuovo', la 25esima edizione della Notte della Taranta attraverserà 21 comuni del Salento dal 4 al 25 agosto con 43 concerti di pizzica e oltre 400 artisti, fino alla lunga notte del Concertone, il 27 agosto a Melpignano, con il maestro concertatore Dardust e il super ospite Stromae.

