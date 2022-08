No Borders Music Festival:Casadilego, Silvestri, Asaf Avidan

(ANSA) - TRIESTE, 07 AGO - Una promettente artista emergente, un cantautore che scrive pagine di storia della canzone italiana e un cantante israeliano polistrumentista che ha fatto compiere al pubblico un viaggio introspettivo. Sono rispettivamente Casadilego, Daniele Silvestri e Asaf Avidan, i tre protagonisti della giornata del No Borders Music Festival, ai Laghi di Fusine.

La giornata è cominciata alle ore 11:00 con il set elegante di Casadilego, che ha proposto i singoli che l'hanno fatta conoscere a X Factor nel 2020 e alcuni inediti; poi Daniele Silvestri, accompagnato sul palco da Marco Santoro al fagotto, ha guidato il pubblico in un intimo viaggio nel suo repertorio.

Il live day, nello scenario della Foresta Millenaria di Tarvisio, si è concluso con Asaf Avidan e la sua band: un'ora e mezza in un viaggio musicale caleidoscopico e raffinato.

Il 27/o No Borders Music Festival si concluderà sabato 13 agosto con il "Concerto di Luna Piena" con Mannarino, in versione acustica, protagonista in alta quota sul Monte Canin (Rifugio Gilberti), per la prima volta in notturna. I biglietti sono andati esauriti in poche ore. Il No Borders Music Festival è organizzato dal Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano, Sella Nevea e Passo Pramollo, con Regione Fvg, PromoTurismoFVG, Allianz Assicurazioni e altri. (ANSA).