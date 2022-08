Notte Taranta: il Festival itinerante fa tappa a Sogliano Cavour

(ANSA) - BARI, 06 AGO - Domenica 7 agosto il Festival itinerante "La Notte della Taranta" farà tappa a Sogliano Cavour (Lecce), in piazza Falcone e Borsellino, con la musica del Fondo Verri e dei Tamburellisti di Torrepaduli.

La serata prenderà il via alle ore 21 con il concerto-recital "Fate solo quel che vi incanta" del Fondo Verri. In un comunicato diffuso dall'ufficio stampa del Festival è ricordato che "Antonio Leonardo Verri si è sempre confrontato con il tempo, chiaro nel raccontare, nel descrivere e nel definire l'origine del suo sentire e del suo agire poetico e insieme capace di presagire e prefigurare il futuro. Le parole e la lingua il luogo del suo continuo cercare, del suo con-fondere con il suono, il "senso", ogni significato, ogni possibilità narrativa." A seguire sarà la volta dei Tamburellisti di Torrepaduli.

"Nel 1990 - è sottolineato nella nota - il ricercatore Pierpaolo de Giorgi e il depositario Amedeo De Rosa hanno fondato il gruppo 'Pierpaolo De Giorgi e I Tamburellisti di Torrepaduli', rivalutando la 'pizzica pizzica' da secoli utilizzata in Salento come terapia popolare, e rielaborandola in chiave progressiva ma nel rispetto profondo della tradizione. Agli studi rigorosi di De Giorgi si sono uniti gli straordinari danzatori e suonatori di Torrepaduli, realizzando una proposta artistica insieme tradizionale e innovativa".

Giunta alla 25/a edizione, dedicata al tema 'La tradizione del nuovo', la Ragnatela della Taranta, "il più grande festival itinerante italiano, dal 4 al 25 agosto attraverserà 21 comuni del Salento, con 43 concerti di pizzica, oltre 400 artisti e condurrà, tappa dopo tappa, alla lunga notte del Concertone del 27 agosto a Melpignano (Lecce), con il maestro concertatore Dardust, che sarà trasmesso su Rai 1, giovedì 1 settembre alle ore 23.15". (ANSA).