Fedez, esce la versione remix di 'Sapore' by Dzeko

Tedua, certificato doppio disco di platino, esce oggi 5 agosto in una nuova e inedita versione tutta da ballare remixata dal celebre produttore e Dj canadese Dzeko.

Dj Dzeko, che ha già lavorato a importanti remix per Imagine Dragons, David Guetta, Chainsmokers e Post Malone, ha remixato 'Sapore' con il suo stile, dando vita a un brano con sonorità elettroniche attribuendogli un animo più internazionale e un 'sapore' differente.

"Quando DJ Dzeko mi ha contattato per propormi questa collaborazione - spiega Fedez - ho accettato subito con entusiasmo, non solo perché è un'artista di fama internazionale che apprezzo, ma anche perché ero davvero curioso di vedere, anzi ascoltare, cosa sarebbe nato dalla creatività e dal remix di sound così diversi. E il risultato è un bellissimo pezzo che sono certo farà ballare e divertire tutti!".

'Sapore', che vede la collaborazione di Tedua (punto di riferimento della scena rap in Italia), racconta di una relazione complicata in cui però allontanarsi è impossibile. Ad ogni mancanza ci si riavvicina, lasciandosi addosso quel buon sapore che solo un amore vero, difficile e intenso riesce a trasmettere, sullo sfondo di una Milano romantica e complice.

