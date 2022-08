Torna lo Sponz Fest, con Capossela tra cultura e coltura

(ANSA) - NAPOLI, 03 AGO - Il rapporto tra coltura e cultura della terra sarà il tema di Sponz Coultura, la decima edizione del Fest ideato e diretto da Vinicio Capossela, che si svolgerà dal 21 al 27 agosto in Alta Irpinia. Programmato e finanziato dalla Regione Campania attraverso la Scabec - Società Campana Beni Culturali - lo Sponz Fest è prodotto dall'associazione Sponziamoci, La Cupa e International Music and Arts (IMARTS), in collaborazione con i comuni di Andretta, Calitri, Sant'Andrea di Conza e per la prima volta in collaborazione con il Forum Giovani di Calitri.

Come accade dal 2013, lo Sponz Fest si svolgerà in Alta Irpinia, questa volta nei comuni di Sant'Andrea di Conza, Andretta e Calitri, e coinvolgerà musicisti, artisti e personalità del mondo della cultura che attraverso concerti - tra i quali la serata finale sabato 27 agosto in compagnia della super band Rolling Sponz Review e altri ospiti -, laboratori, incontri e percorsi sonori e tematici tra i sentieri esploreranno il tema di questa edizione.

Quest'anno Sponz Coultura vuole ragionare sull'idea del coltivare: coltivare la terra, ma anche le idee, i pensieri, il senso civico.

Tra gli ospiti musicali confermati di Sponz Coultura, oltre a Vinicio Capossela, Nada, Edda, Giovanni Truppi, Bobby Solo, Mara Redeghieri, John De Leo, Slavi Bravissime Persone, Fabrice Martinez & Axon Orkestra, Sol Ruiz, Mikey Kenney, Electro Organic Orchestra, Fabio Mina, Dimitris Mystakidis, Luciano Tobaldi, Giancarlo Bianchetti, Silvania Dos Santos, Victor Herrero, Davide Ambrogio, Giovannangelo de Gennaro, Alessandro "Asso" Stefana, Peppe Leone, Andrea La Macchia, Pietro Brunello, Cicc'Bennet, Eko Orchestra, Antonio Guerriero, Makardia, Friestk, Livio e Manfredi - Uranio Irpino, Musicamanovella, Zeketam, A'Cunvr'sazion, Banda della Posta, Armando Testadiuccello, Canio n'drandola, Giovanni Sicuranza. (ANSA).