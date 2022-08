Muti dirige orchestra Cherubini in carcere a Ravenna

(ANSA) - RAVENNA, 02 AGO - "Queste iniziative riconciliano, e spazzano via tanti episodi di violenza gratuita e di malcostume che oggi riempiono le cronache quotidiane". È il commento del prefetto di Ravenna Castrese De Rosa dopo l'esibizione nel cortile della casa circondariale di Ravenna dell'Orchestra "Luigi Cherubini", diretta dal Maestro Riccardo Muti, nell'ambito della rassegna Musica senza barriere. Al concerto erano presenti anche la presidente del Ravenna Festival Cristina Mazzavillani insieme al sovrintendente Antonio De Rosa.

La Musica senza barriere raggiunge i luoghi destinati al volontariato, alla cura e al recupero delle persone più fragili portandola laddove più si è sofferto e più si è rimasti soli.

Un' iniziativa che ha suscitato entusiasmo tra i detenuti ospiti della Casa cicondariale ravennate, voluta dalla direttrice Carmela De Lorenzo e a cui hanno partecipato tutti i rappresentanti delle Istituzioni locali, delle Forze dell'Ordine e il vice provveditore dell'Emilia Romagna. L'Orchestra si esibirà anche nei giardini e reparti di Rsa, residenze per anziani, cooperative sociali, ospedali e centri riabilitativi della città. "Avete la possibilità di rialzarvi - ha sottolineato il prefetto rivolto agli ospiti della casa circondariale - spetta a voi, nessuno vi giudica per i vostri errori, noi vogliamo solo sostenervi, anche con questa meritoria iniziativa, per darvi una mano a non cadere più. Grazie alla musica che non è solo un atto estetico, ma anche etico, come ci insegna il grande Maestro Muti". (ANSA).