Renaissance di Beyoncé album più ascoltato in 24 ore su Spotify

Venerdì, giorno di uscita, il nuovo lavoro di Beyoncé dal titolo "Renaissance" è diventato l'album di un'artista donna più ascoltato in un solo giorno nel 2022 su Spotify.

Renaissance è il settimo disco in studio dell'artista ed è stato registrato in tre anni durante la pandemia; era stato anticipato dal singolo da milioni di stream Break my soul.

