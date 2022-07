Salmo infiamma San Siro e chiama Fedez sul palco "E' pace fatta"

(ANSA) - ROMA, 07 LUG - Anticonformista, provocatorio, mai banale. Un po' angelo e un po' diavolo, a tratti al limite tra il sacro e il profano. Sul palco di San Siro Salmo è scatenato.

Poi si ferma e respira, quasi a volersi godere il momento. E' il primo rapper a esibirsi da solista in uno stadio. Un debutto speciale ieri sera a San Siro, nella Milano dove vive ormai da dieci anni, dopo anni di stop causa pandemia. La paura spazzata via in due ore di rock e rap autentico in puro stile Salmo. Sul palco con lui - davanti a 50mila persone - la band Le Carie.

Imponente la scenografia, a piramide con il batterista in alto a due metri da terra. Davanti un teschio con gli occhi luminosi osserva la folla sputando fumo accanto a sei fiamme ricostruite in ferro illuminate dai led. Salmo ripercorre i suoi successi, dal sudore degli inizi con 'The Island Chainsaw Massacre', primo album in studio del 2011, fino alle hit di 'Flop' pubblicato lo scorso ottobre, al centro il tema del fallimento. E' rock, è rap ma anche techno e hardcore. Si canta, si 'poga' e si balla. A scaldare la folla ci aveva pensato Lazza, "il migliore artista di quest'anno", lo presenta Salmo. Poi il buio e il boato. La prima a San Siro è uno show a 360 gradi. Come quando appare vestito da sacerdote in tunica nera e cappello per cantare 'A Dio'. A torso nudo per il resto del live il rapper divide il palco con Blanco, Nitro, Noyz Narcos, Ensi. E c'è tempo anche per sancire pubblicamente la pace con Fedez, dopo le polemiche di un anno fa per il suo concerto flash-mob non autorizzato a Olbia. "Vi ricordate quel litigio con Fedez? È un gioco, non ci vogliamo mai veramente male, anzi ci si becca e abbiamo fatto la pace. Diciamo che siamo diventati amici", dice ricevendolo sul palco. Geyser, luci, sirene simili a quelle della polizia e fiamme che si muovono a ritmo di musica, il suo è uno show "estremo", come aveva promesso. Il 'Flop Tour', di fatto aperto dalla data speciale di Bibione del primo luglio e dal concerto nella 'Scala del Calcio', proseguirà in autunno con 12 date in altrettanti palazzetti italiani, da Roma a Firenze passando per Bologna, Bari, Torino, ancora Milano e Padova. (ANSA).