Musica: tornano i Gogol Bordello, tre date in Italia

(ANSA) - MILANO, 06 LUG - "Noi ucraini sappiamo come trasformare qualsiasi tipo di sofferenza o ingiustizia in una fonte di forza". Parola di Eugene Hutz, leader dei Gogol Bordello, in arrivo in Italia per tre date: l'8 luglio al Beky Bay di Bellaria - Igea Marina (Rimini), il 9 nella Piazza Grande di Palmanova (Udine) e il 10 al Carroponte di Sesto San Giovanni (Milano).

"Quello a cui stai assistendo in questo periodo: l'eroismo del popolo ucraino, l'eroismo del presidente, che è stato totalmente all'altezza dell'occasione, è strabiliante per il mondo. È più noto agli stessi ucraini, è qualcosa - racconta ancora il frontman della band, ucraino di nascita, il quale ha già organizzato svariati eventi e raccolte fondi esponendosi direttamente riguardo al conflitto - su cui possiamo sempre contare".

I Gogol Bordello sono una macchina da concerti che si basa su una patchanka di suoni che parte dalle melodie gitane dell'est Europa, miscelandosi al punk e al rock, il tutto con una strumentazione complessa e fragorosa e la presenza scenica non indifferente di Eugene Hutz. Di origini diverse (est europee, asiatiche) i membri della band si conoscono nelle strade di New York durante gli anni '90, nel giro di pochi anni affinano la loro idea musicale, la loro formula di punk gitano si presenta al mondo con l'ep "East Infection" e poi con il loro primo disco "Gypsy Punks: Underdog World Strike", l'album che li ha portati alla celebrità internazionale: da allora hanno pubblicato "Super Taranta", "Trans Continental" fino ad arrivare al loro ultimo disco in studio "Seekers and Finders" del 2017.

In questi 15 anni hanno fatto centinaia di concerti e decine di tour collaborando anche con artisti come Goran Bregovic e Madonna. (ANSA).