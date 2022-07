Musica: coppia russo-ucraina apre Festival pianisti italiani

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 06 LUG - Al via una nuova edizione del Festival dei Pianisti Italiani, quattro serate tra i Chiostri di San Pietro e Palazzo da Mosto, a Reggio Emilia.

Si parte giovedì 7 luglio con un concerto benefico a sostegno della Croce Rossa Italiana per l'emergenza Ucraina: sul palco i violinisti Oleksandr Semchuk, ucraino, e Ksenia Milas, russa. La coppia, unita nella musica ma anche nella vita, ha ideato il progetto "La musica Unisce" realizzando oltre venti concerti pro-bono e ricevendo - ricorda la Fondazione Palazzo Magnani - numerosi premi: il "Premio Internazionale Buone Pratiche" da News Remind e dall'Ufficio per l'Italia del Parlamento Europeo; il Premio "Eccellenza" dell'Associazione Evento Donna patrocinato dal Parlamento Europeo, dal Ministero dei Beni Culturali, dalla Regione Lazio e dal Comune di Roma; il premio "Magna Grecia Award" a Bari. Il programma della serata prevede musiche di Vivaldi e di Bach.

Il festival prosegue il 12 luglio con il pianista Massimo Giuseppe Bianchi (Der Wanderer), il 21 luglio con Gianluca Luisi e Marcello Mazzoni (musiche di Rachmaninov e Tchaikovsky) e si conclude il 26 luglio con il violino di Ilya Grubert in omaggio a Cesar Franck. (ANSA).