Parte il viaggio musicale di Mahmood col Ghettolimpo Summer Tour

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - Dopo il successo dei concerti sold out della primavera, che lo hanno visto esibirsi nei più iconici live club europei e italiani, Mahmood è ora in partenza con il Ghettolimpo Summer Tour per 15 concerti che lo porteranno a esibirsi nelle principali città e nei festival, in alcune delle più suggestive location in Italia.

Reduce dalla sua seconda partecipazione all'Eurovision Song Contest e dal successo al 72° Festival di Sanremo, dove ha vinto con Brividi - il brano più ascoltato di sempre in un giorno su Spotify Italia con 3.384.192 stream in sole 24 ore dall'uscita e certificato quadruplo disco di platino - Mahmood inaugurerà il tour estivo il 7 luglio alla Cavea Parco Della Musica di Roma.

Accompagnato dai musicisti Francesco Fugazza, Marcello Grillo e Elia Pastori, Mahmood porterà sul palco uno spettacolo sensazionale, con una scaletta composta da tutte le sue hit più famose e brani significativi tratti dai suoi album "Ghettolimpo" e "Gioventù Bruciata", tra cui "Soldi", "Rapide", "Nilo nel Naviglio" e "Rubini". Un set essenziale dagli arrangiamenti elettronici che trasporterà il pubblico nell'immaginario dell'artista: dai visual onirici e futuristici, con richiami al mondo egizio di "Baci dalla Tunisia" e "Dorado", fino agli iconici balli di "Klan" e "Kobra".

Autore e cantante stimato nella scena italiana e internazionale Mahmood, a oggi, conta 24 dischi di platino e 6 dischi d'oro in Italia, 6 dischi di platino e 3 dischi d'oro all'estero e ha quasi 1,5 miliardi di streaming totali all'attivo. (ANSA).